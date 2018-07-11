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У МВС пояснили, чому не просили арешту Гути

"Вагомих причин, щоб його арештувати, щоб держава витрачала гроші на його утримання, - не було", - кажуть у МВС
У слідчого Національної поліції не було підстав для арешту екс-керівника агрохолдингу "Мрія" Миколи Гути.
У МВС пояснили, чому не просили арешту Гути Фото: з вільних джерел

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол, повідомляє "Економічна правда".

"Людина перебувала декілька років в Швейцарії... Вагомих причин, щоб його арештувати, щоб держава витрачала гроші на його утримання, - не було", - заявив він.

На думку Апостола, слідчим та прокурорам буде складно довести слідство до кінця.

"Якщо у Гути будуть хороші адвокати, вони можуть навіть домогтися моральних виплат", - сказав радник Авакова.

Щодо відсутності запобіжного заходу по відношенню до Гути, то на це можуть бути поважні причини.

"Напевно, слідчий не мав підстав… Він не може вийти за рамки закону. Якби у слідчого був 1 шанс зі 100, напевно, він міг вимагати його арешту", - вважає Апостол.

Нагадаємо, що колишнього голову ради директорів і співвласника агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, якого екстрадували 5 листопада з Швейцарії, суд відпустив без застави.

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07 11 2018 20:57
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