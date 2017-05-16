У Миколаєві невідомі напали на депутата від "Самопомочі"

Колега по фракції розповів, що менше тижня тому В'ячеслав Апанасенко заявляв, що на нього чиниться тиск

У понеділок, 15 травня, було вчинено напад на депутата Миколаївської міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" В'ячеслава Апанасенка.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Миколаївської міської ради від партії "Об'єднання "Самопоміч" Федір Панченко.

"Менше тижня тому В'ячеслав заявляв, що на нього, як на депутата міської ради чиниться тиск. 9 травня невідомі облили бензином фасад ресторану, про що були повідомлені правоохоронні органи. Це не перший випадок напад на депутата міської ради, займає принципову позицію з питань розвитку міста", - йдеться в повідомленні.

Панченко додав, що фракція "Об'єднання "Самопоміч" вимагає від керівництва правоохоронних органів міста взяти на особистий контроль розслідування інциденту "і притягнути до відповідальності не тільки виконавців, але й замовників".

Нагадаємо, що в ніч на 31 січня в Дніпрі побили місцевого депутата, голову фракції "Самопомочі" в Дніпропетровській міськраді Артема Хмельнікова.