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У Миколаєві спіймали відомого кримінального авторитетета на прізвисько "Мультик"

Його підозрюють у створенні угруповання, яке контролювало Миколаївську область
У результаті нинішніх обшуків у Миколаєві затримали місцевого кримінального авторитета Михайла Тітова, відомого під прізвиськом "Мультик", і ще чотирьох людей.
У Миколаєві спіймали відомого кримінального авторитетета на прізвисько "Мультик" Фото: antikor.com.ua

"Ці особи підозрюються у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008-2017 рр. займалася погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, викраденнями авто, присвоєнням майна і державних коштів. При цьому члени ОЗУ встановили контроль за діяльністю політичних партій і впливали на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об'єднання в місцях позбавлення волі Миколаївської області", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Спецоперація проводилася Генеральною прокуратурою і Службою безпеки України.

Кримінальне провадження №12013160260001485, в рамках якого відбулися масові обшуки в Миколаєві, відкрито прокуратурою Миколаївської області за ознаками статей 146, 189, 190, 255, 289, 263, 307, 309, 358 і низки інших.

Усім без винятку фігурантам справи інкримінують участь в організованому злочинному угрупованні Тітова. Як конкретні звинувачення в документах фігурують постачання наркотиків і зброї із зони АТО; розкрадання бюджетних коштів; шахрайство; вимагання.

Єдиним реальним епізодом, який фігурує в постанові про проведення обшуку, є історія з ринком "Торг-сервіс", який розташовано в Миколаєві на вул. Космонавтів. За версією слідства, в травні 2016 року це ринок "віджали" у підприємця Мазура - слідство має заяву самого Мазура про це.

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 29 серпня, у Миколаєві розпочалися масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців. Частину з них підозрюють у "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО".

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29 08 2017 16:46
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