Прокуратура та СБУ від ранку одночасно проводять 90 обшуків у миколаївських депутатів та бізнесменів

Частину з них підозрюють у "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО"

Вранці у вівторок, 29 серпня, в Миколаєві розпочалися масові обшуки у депутатів міської ради та відомих в місті підприємців.

Про це повідомляє видання "Новости-N" з посиланням на джерело в прокуратурі.

Перші обшуки почалися близько 6 ранку. До слідчих дій залучені десятки слідчих як з Миколаєва, так і з інших міст України: Києва, Запоріжжя, Маріуполя. Фізичну охорону здійснює спецназ СБУ, також з інших міст України.

Обшуки проходять у депутатів міської ради від партії "Опозиційний блок" Ігоря Дятлова, Ігоря Копійки, Андрія Яковлєва, Світлани Ласурії, підприємців Олексія Пелипаса ​​і Владислава Чайки. Також йде обшук у Михайла Титова, відомого за кличкою "Мультик".

Загалом у Миколаєві одночасно проводять близько 90 обшуків, які санкціонував Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Обшуки також проводяться в будівлі "Техноконтракту".

Обшуки проводять співробітники військової прокуратури і працівники СБУ. Санкції на їх проведення видані Жовтневим районним судом міста Маріуполя за поданням слідчого прокуратури Миколаївської області.

Усіх перерахованих вище осіб підозрюють у "постачанні зброї і наркотиків із зони АТО" – саме таке формулювання міститься в постанові суду про проведення обшуку, повідомляє видання.



Фото: novosti-n.org



Фото: novosti-n.org



Фото: novosti-n.org



Фото: novosti-n.org

Також обшуки проводяться в адвоката Василя Калаянова і двох інших миколаївських захисників.



Фото: novosti-n.org

Підприємця Олексія Пелипаса ​​забрали на допит.



Фото: novosti-n.org

За інформацією депутата Миколаївської міської ради Владислава Ентіна, обшуки проходять також в Департаменті ЖКГ.

Обшуки проводяться також удома в директора підприємства "Центрліфт" Сергія Швеця. Його, а також чиновників Миколаївської міськради підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під виглядом поставки і монтажних робіт ліфтового господарства.

Як повідомляє "Новости-N", журналістам згодом вдалося з'ясувати, що кримінальне провадження № 12013160260001485 відкрито прокуратурою Миколаївської області за ознаками статей 146, 189, 190, 255, 289, 263, 307, 309, 358 і ряду інших. Веде справу слідчий Єрошкін. Дозвіл на проведення обшуків видано Жовтневим районним судом міста Маріуполя.

Всім без винятку фігурантам цієї справи ставлять в провину причетність до "організованої злочинної групи (ОЗГ)" Михайла Титова, більше відомого в Миколаєві як "Мультик". В якості конкретних звинувачень в постановах на проведення обшуку фігурують поставка наркотиків і зброї з зони АТО; розкрадання бюджетних коштів; шахрайство; вимагання.

Єдиним реальним епізодом, який фігурує в постанові про проведення обшуку, є історія з ринком "Торг-сервіс", який розташований в Миколаєві на вул. Космонавтів. За версією слідства, в травні 2016 року цей ринок був "віджатий" у підприємця Мазура – у слідства є заява самого Мазура.



Фото: novosti-n.org



Фото: novosti-n.org

Нагадаємо, 17 серпня Генеральна прокуратура в черговий раз проводила обшуки на суднобудівних підприємствах у Херсоні й Миколаєві, а також у центральному офісі "Смарт-Холдингу" та квартирах співробітників.