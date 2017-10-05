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У Миколаєві сталася бійка між афганцями та представниками "Азову" й учасниками АТО

У результаті бійки постраждало декілька осіб з обох сторін
У Миколаєві сталася бійка між воїнами-афганцями та представниками нацкорпусу "Азов" й учасниками АТО.
У Миколаєві сталася бійка між афганцями та представниками "Азову" й учасниками АТО Фото: nikvesti

На цей момент біля приміщення у центрі Миколаєва, де відбувся інцидент, перебуває поліція та два автобуси зі спецпризначенцями, всередину нікого не пускають, повідомляє "Укрінформ".

"Ми прийшли до афганців поспілкуватися щодо вчорашнього інциденту під час святкування Дня перемоги. Але розмови не вийшло. Вони повели себе агресивно, взяли палиці, кийки і спровокували бійку", - зазначив представник "Азова" Денис Янтар.

У результаті бійки постраждало декілька осіб з обох сторін – їм викликали швидку.

Як повідомляв iPress.ua, у Миколаєві під час святкування 9 травня відбулася сутичка між громадськими активістами і воїнами-афганцями та ветеранами МВС, які організували свою святкову ходу. Активістам не сподобалося те, що в колоні були люди з комуністичною символікою та георгіївськими хрестами на грудях. Конфлікт швидко припинила поліція.

Згодом стало відомо, що у результаті інциденту двом учасникам АТО спричинено серйозні поранення. В одного зламана рука, у другого - ребро, також у нього струс мозку.

Голова Миколаївської філії громадської організації "Асоціація учасників і інвалідів АТО" Ілля Шполянський пообіцяв серйозну розмову з афганцями.

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10 05 2017 14:40
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