У Миколаєві затримали банду рекетирів, які вимагали гроші в місцевих бізнесменів

У Миколаєві правоохоронці викрили організовану групу, учасники якої вимагали гроші в місцевих бізнесменів.

"Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили раніше судимі за аналогічні злочини жителі обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за "врегулювання" яких вимагали гроші у громадян, у тому числі у приватних підприємців. У випадку відмови бандити погрожували потерпілим фізичною розправою", - повідомляють на сайті Служби безпеки України.

Одного з учасників угруповання затримали в центрі Миколаєва під час отримання "боргу" від місцевого комерсанта в розмірі близько 55 тис. гривень.

Тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).

Також, колишні спортсмени і раніше судимі за тяжкі злочини особи під прикриттям очільника однієї з селищних рад Київської області займалася розбоями та вимаганням неіснуючих боргів. За інформацією поліції, зловмисники шантажували людей, шкодили їх майну, вимагали гроші, наносили тілесні ушкодження; серед постраждалих – військовослужбовці Нацгвардії і одинока матір.