У миколаївських школах карантин продовжили до 13 лютого

У школах Миколаєва продовжили карантин до 13 лютого включно.

Про це повідомив перший заступник міського голови Миколаєва Володимир Криленко, інформує портал "Новости-N".

За його словами, з урахуванням попередніх даних про рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів, є необхідність продовжити карантин.

Потім буде прийматися рішення за підсумками оновлених даних про рівень захворюваності.

Нагадаємо, карантин у миколаївських школах було введено 5 лютого.

Карантин продовжили також і в школах Рівного. Також у 12 школах Львова з 8 до 12 лютого призупинили навчання, оскільки кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, перевищила 30% від загальної кількості учнів