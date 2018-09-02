CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ школах Миколаєва продовжили карантин до 13 лютого включно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У миколаївських школах карантин продовжили до 13 лютого
Карантин було введено 5 лютого
Фото: crimea.comments.ua
Про це повідомив перший заступник міського голови Миколаєва Володимир Криленко, інформує портал "Новости-N".
За його словами, з урахуванням попередніх даних про рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів, є необхідність продовжити карантин.
Потім буде прийматися рішення за підсумками оновлених даних про рівень захворюваності.
Нагадаємо, карантин у миколаївських школах було введено 5 лютого.
Карантин продовжили також і в школах Рівного. Також у 12 школах Львова з 8 до 12 лютого призупинили навчання, оскільки кількість дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, перевищила 30% від загальної кількості учнів
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09 02 2018 16:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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