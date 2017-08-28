У МЗС Білорусі не отримували ноту щодо зниклого українця
"Ноти немає, поки не отримували", – зазначив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, повідомляє BBC.
Раніше Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі щодо місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич.
"МЗС оперативно доручило консулам у Росії та Білорусі встановити шляхом контактів із компетентними органами країн перебування місцезнаходження громадянина України, про якого повідомляють, начебто він зник", – зазначив пан Кирилич.
Нагадаємо, Ігор Гриб заявив на своїй сторінці у Facebook, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той поїхав до Білорусі:
"ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання".
Як стверджує пан Гриб, 24 серпня 2017 року його син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Скайп, яка, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації.
Коли син не повернувся наступного дня, батько поїхав до Гомеля його розшукувати, але отримав інформацію, що його син перебуває у розшуку – начебто ФСБ Краснодарського краю шукає його через імовірну причетність до скоєння теракту, йдеться у дописі пана Гриба та його коментарях незалежному Білоруському каналу Belsat.eu.
За даними українських ЗМІ, Ігор Гриб – український офіцер, колишній прикордонник.
Зниклий син офіцера, за словами батька, не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям, оскільки має інвалідність. Пан Гриб пов'язує зникнення сина з його активним анти-російськими дописами у соцмережах.
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