У МЗС Білорусі не отримували ноту щодо зниклого українця

Посольство України в Білорусі повідомило, що направило ноту до МЗС Білорусі щодо місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба

Офіційний представник МЗС Білорусі повідомив, що у відомстві не отримували з Києва ноту щодо зниклого українця.

"Ноти немає, поки не отримували", – зазначив прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик, повідомляє BBC.

Раніше Посольство України в Білорусі направило ноту до МЗС Білорусі щодо місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба. Про це повідомив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Василь Кирилич.

"МЗС оперативно доручило консулам у Росії та Білорусі встановити шляхом контактів із компетентними органами країн перебування місцезнаходження громадянина України, про якого повідомляють, начебто він зник", – зазначив пан Кирилич.

Нагадаємо, Ігор Гриб заявив на своїй сторінці у Facebook, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той поїхав до Білорусі:

"ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання".

Як стверджує пан Гриб, 24 серпня 2017 року його син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч із дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Скайп, яка, зі слів сина, мала приїхати на зустріч з Російської Федерації.

Коли син не повернувся наступного дня, батько поїхав до Гомеля його розшукувати, але отримав інформацію, що його син перебуває у розшуку – начебто ФСБ Краснодарського краю шукає його через імовірну причетність до скоєння теракту, йдеться у дописі пана Гриба та його коментарях незалежному Білоруському каналу Belsat.eu.

За даними українських ЗМІ, Ігор Гриб – український офіцер, колишній прикордонник.

Зниклий син офіцера, за словами батька, не служив в АТО через проблеми зі здоров'ям, оскільки має інвалідність. Пан Гриб пов'язує зникнення сина з його активним анти-російськими дописами у соцмережах.