У МЗС РФ прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН про виведення військ Росії з території Молдови
Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.
"22 червня Генеральна Асамблея ООН прийняла вкинутий молдавською стороною провокаційний проект резолюції... З трагічних подій 1992 року пройшло не так і багато часу, і тим дивніше, що багато діючих політиків, і не лише в Кишиневі, встигли призабути той незаперечний факт, що лише завдяки своєчасному втручанню російських військ було припинено кровопролиття на Дністрі, створені умови для запуску процесу мирного врегулювання. І до цього дня російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї", – заявляють у МЗС РФ.
Російська сторона вважає, що ухвалення резолюції може "підірвати крихкий прогрес, який намітився в останні місяці на треку придністровського врегулювання".
"У зв'язку з цим розглядаємо цю ініціативу як відвертий рекламно-пропагандистський хід частини політичних діячів у Кишиневі, що прагнуть на грунті розпалювання антиросійських настроїв заробити очки напередодні майбутніх парламентських виборів", – заявили в російському відомстві.
Нагадаємо, Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.
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