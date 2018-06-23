У МЗС РФ прокоментували резолюцію Генасамблеї ООН про виведення військ Росії з території Молдови

У МЗС РФ заявляють, що російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності у Придністров'ї

Резолюцію Генеральної асамблеї ООН про виведення військ РФ з території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки в Міністерстві закордонних справ Росії назвали "вкинутим молдавською стороною провокаційним проектом".

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії.

"22 червня Генеральна Асамблея ООН прийняла вкинутий молдавською стороною провокаційний проект резолюції... З трагічних подій 1992 року пройшло не так і багато часу, і тим дивніше, що багато діючих політиків, і не лише в Кишиневі, встигли призабути той незаперечний факт, що лише завдяки своєчасному втручанню російських військ було припинено кровопролиття на Дністрі, створені умови для запуску процесу мирного врегулювання. І до цього дня російський військовий контингент залишається гарантом миру і стабільності в Придністров'ї", – заявляють у МЗС РФ.

Російська сторона вважає, що ухвалення резолюції може "підірвати крихкий прогрес, який намітився в останні місяці на треку придністровського врегулювання".

"У зв'язку з цим розглядаємо цю ініціативу як відвертий рекламно-пропагандистський хід частини політичних діячів у Кишиневі, що прагнуть на грунті розпалювання антиросійських настроїв заробити очки напередодні майбутніх парламентських виборів", – заявили в російському відомстві.

Нагадаємо, Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.