Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ з Молдови

Україна вітає таке рішення Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.
Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ з Молдови Фото: reuters.com

Ухвалення резолюції прокоментував Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Ремпубліки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров'я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови", – повідомив він.

Зазначається, що українська сторона виступає за відновлення сувернітету і територіальної цілісності Молдови.


Фото: twitter.com/UKRinUN

Нагадаємо, у вересні 2017 року Республіка Молдова оголосила вимогу повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2018 19:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.