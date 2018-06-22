Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ з Молдови

Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з території Республіки Молдова.

Ухвалення резолюції прокоментував Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Ремпубліки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров'я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови", – повідомив він.

Зазначається, що українська сторона виступає за відновлення сувернітету і територіальної цілісності Молдови.



Фото: twitter.com/UKRinUN

Нагадаємо, у вересні 2017 року Республіка Молдова оголосила вимогу повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.