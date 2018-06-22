Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення військ РФ з Молдови
Ухвалення резолюції прокоментував Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.
"Україна як один із співавторів вітає схвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН про повне та безумовне виведення іноземних військ з території Ремпубліки Молдова. Йдеться про вимогу до Росії вивести її війська з регіону Придністров'я, які знаходяться там без дозволу офіційної влади та всупереч конституції Молдови", – повідомив він.
Зазначається, що українська сторона виступає за відновлення сувернітету і територіальної цілісності Молдови.
Фото: twitter.com/UKRinUN
Нагадаємо, у вересні 2017 року Республіка Молдова оголосила вимогу повного і беззастережного виведення російських військ, незаконно розквартированих на території Придністровського регіону.
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