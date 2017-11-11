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У "Народному фронті" оголосили про наміри брати участь у виборах

Це стосується як президентських, так і парламентських
Партія "Народний фронт" має намір брати участь у президентських і парламентських виборах 2019 року.
У "Народному фронті" оголосили про наміри брати участь у виборах Фото: EPA / UPG

"Наше завдання - виконати нашу програму, яка необхідна для країни, і у 2019 році піти на президентські вибори, піти на парламентські, і нас оцінять люди. Нам є що сказати", - заявив лідер "НФ" Арсеній Яценюк на з'їзді партії, пише LB.ua.

Яценюк також зазначив, що на цю мить доля країни залежить від єдності президента, Кабінету міністрів і парламентської коаліції.

На думку лідера "НФ", Україні до наступних чергових виборів у 2019 році необхідно перейти до європейської моделі парламентсько-президентської республіки.

"Країна не може залежати від прізвищ президента, прем'єра, членів коаліції. Країна повинна залежати тільки від інституцій. Ми будуємо країну для своїх дітей. А ці інституції повинні бути підзвітні народу. І ми це можемо зробити до наступних чергових виборів", - сказав Яценюк.

"Я звертаюся до наших партнерів по парламентській коаліції і персонально до Петра Олексійовича (Порошенка, - ред.). Ми можемо це зробити. Ми можемо забезпечити до наступних президентських і парламентських виборів європейську модель парламентсько-президентської країни", - заявив Яценюк.

Зазначимо, сьогодні у Києві проходить з'їзд партії "Народний фронт".

Нагадаємо, у вересні ЗМІ повідомляли, що команди Петра Порошенка й Арсенія Яценюка ведуть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах

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11 11 2017 12:40
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