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У НАТО занепокоєні збільшенням тиску Росії на Балкани

Скапаротті підкреслив, що Вашингтон і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації
Балкани зіткнулися з посиленням прихованого і явного тиску з боку Росії.
У НАТО занепокоєні збільшенням тиску Росії на Балкани Фото: rus.err.ee

Про це заявив головний командувач силами Північноатлантичного альянсу в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті під час виступу в комітеті Сенату США з питань озброєння, пише "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що Вашингтон і НАТО мають зробити більше, щоб утримати регіон від дестабілізації.

"Регіон, щодо якого я нині занепокоєний – це власне Балкани. Росія працює на Балканах, а ми залишили регіон без уваги. Тому це регіон, де у нас в майбутньому можуть бути проблеми", – сказав Скапаротті, відповідаючи на питання про те, яким регіонам в Європі, на його думку, загрожує Росія.

Одна з балканських країн, Чорногорія минулого року стала 29-м членом НАТО. Цей крок різко розкритикувала Росія.

Нагадаємо, за даними The Associated PressСербія веде переговори про закупівлю військових вертольотів з Росії, а також про створення спеціальної ремонтної бази, що дозволить присутність військових РФ в регіоні.

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09 03 2018 14:54
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