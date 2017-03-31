У НАЗК підтвердили рішення суду щодо конфіскації в "Укропу" 500 тис. грн

"Звичайно, це рішення може бути оскаржено. Це право політичної партії", - додала глава НАЗК

У НАЗК підтвердили, що суд постановив конфіскувати в "Укропу" майже 500 тис. грн партійних внесків.

Про членські внески через касові операції на підтримку зазначеної політичної партії стало відомо за результатами аналізу звіту політичної партії "Українське об'єднання патріотів - "УКРОП" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за третій квартал 2016 року. Відповідний звіт партії було подано в Національне агентство 9 листопада 2016 року, - повідомила голова НАЗК Наталія Корчак під час брифінгу, інформує "112.ua".

"Партія отримала такі внески від 16 фізичних осіб. Згодом зазначені внески були внесені готівкою уповноваженою особою, яка відповідно до статуту має право підпису на поточний рахунок партії. У той же час Чернівецькій обласній регіональній організації та Вінницькій обласній регіональній організації внески навіть не були перераховані на поточні рахунки зазначених політичних партій у відповідному звітному періоді. Системний аналіз інформації, відображеної в звіті, дозволив встановити, що сума внесків на підтримку політичної партії склала 468 тис. 946,50 грн", - зазначила голова Нацагентства.

Зазначене є порушенням частини восьмої статті 14 Закону України "Про політичні партії в Україні", відповідно до якої грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції. Тому Національне агентство направило відповідні матеріали до суду.

"Доказом підтвердження незаконності дій були банківські виписки, які тільки що були проаналізовані співробітниками департаменту. Листом партії від 26 грудня 2016 року був підтверджений факт прийняття зазначених членських внесків через касу партії. Тому уповноважена особа департаменту з попередження політичної корупції склала адміністративний протокол, і 22 березня 2017 року постановою Печерського райсуду голова секретаріату політичної партії був визнаний винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212 зі значком 15 КУ про адміністративні порушення, та накладено штраф 1700 грн з конфіскацією суми внесків на підтримку політичної партії в розмірі 468 тис. 946,50 грн", - заявила Корчак.

"Звичайно, це рішення може бути оскаржено. Це право політичної партії", - додала глава НАЗК.

Нагадаємо, український суд вперше виніс рішення про конфіскацію коштів політичної партії.

Зазначимо, партія "Укроп" була створена соратниками бізнесмена Ігоря Коломойського влітку 2015 року. Серед її лідерів - Андрій Денисенко, Геннадій Корбан, Ігор Палиця, Борис Філатов, Віталій Купрій, Олександр Шевченко. Голова політичної ради партії - Тарас Батенко.