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У НАЗК заявили, що проводять 100 повних перевірок е-декларацій чиновників

Повна перевірка триватиме за інформацією щодо всіх доходів, рухомого і нерухомого майна
Національне агентство з питань запобігання корупції проводить близько 100 повних перевірок електронних декларацій чиновників і 3 тисячі спеціальних.
У НАЗК заявили, що проводять 100 повних перевірок е-декларацій чиновників Ілюстрація: uainfo.org

Про це заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький.

"Повна перевірка триватиме за інформацією щодо всіх доходів, рухомого і нерухомого майна ... За перевірками, які відбуваються сьогодні: їх близько ста повних і 3 тисячі - спеціальних. Результати будуть оголошені після цих перевірок", - зазначив він в ефірі каналу "112 Україна".

При цьому Радецький додав, що автоматична перевірка електронних декларацій чиновників не відбулася, оскільки необхідні для цього блоки програмного забезпечення системи реєстру не були розроблені.

Зараз, за словами Радецького, НАЗК передало більше 10 матеріалів в НАБУ для відкриття кримінальних проваджень за несвоєчасне подання декларацій. Він нагадав, що чиновників, які не встигли подати свої декларації до 1 квітня через збої системи, штрафувати не будуть.

Нагадаємо, раніше НАЗК закрило е-декларації працівників ГПУ та військової прокуратури за розпорядженням головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

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