У Нідерландах через видобуток газу стався землетрус
Як заявили в Королівському метеорологічному інституті (KNMI), підземні поштовхи пов'язані з роботами з видобутку природного газу.
Як йдеться в повідомленні KNMI, епіцентр землетрусу знаходився під нідерландської громадою Лопперсюм, під якою знаходиться частина родовища, пише Интерфакс.
Нідерланди знижують видобуток на Гронінгені з 2014 року. Останній ліміт видобутку на ньому становить 21,6 млрд куб. м в рік, проте землетрусу тривають. На початку січня в цьому регіоні було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 3,4.
Минулого тижня голландський регулятор питань надрокористування Staatstoezicht op de Mijnen рекомендував уряду обмежити видобуток природного газу на родовищі Гронінген до 12 млрд куб. м в рік "якомога швидше" для скорочення сейсмічної активності.
З 2 лютого компанія-оператор родовища NAM призупинила видобуток на всіх п'яти ділянках в Лопперсюме на вимогу міністерства економіки.
Однак цього вівторка, 6 лютого, через похолодання сукупний видобуток газу в Нідерландах досягла максимуму з моменту січневого землетрусу.
Сумарний видобуток газу в Нідерландах в 2017 році оцінюється аналітиками Interfax Global Energy на рівні 44 млрд куб. м.
Газ Гронінгена (l-gas) по калорійності нижче газу від інших постачальників (h-gas). Для його поставок існує окрема газотранспортна мережа. Скорочення видобутку газу на Гронінгені ставить перед газовою галуззю Нідерландів і суміжних держав завдання трансформації газотранспортної мережі з низькокалорійного на висококалорійний газ.
Як відзначають експерти, оскільки Нідерланди є одним з найбільших експортерів природного газу в північно-західній Європі, рішення обмежити внутрішнє виробництво буде мати серйозні наслідки. Щоб заповнити нестачу, викликану зниженням видобутку в Гронінгені, Нідерландам доведеться купувати більше газу. Між нідерландської і російської енергетичними індустріями існують сильні зв'язки, зокрема, доступна інфраструктура. Тому Росія знаходиться у виграшній позиції для нарощування поставок газу в Нідерланди.
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