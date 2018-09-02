У Нідерландах через видобуток газу стався землетрус

На початку січня в цьому регіоні було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 3,4

У Нідерландах на одному з найбільших родовищ газу Гронінген стався землетрус магнітудою 2,0.

Як заявили в Королівському метеорологічному інституті (KNMI), підземні поштовхи пов'язані з роботами з видобутку природного газу.

Як йдеться в повідомленні KNMI, епіцентр землетрусу знаходився під нідерландської громадою Лопперсюм, під якою знаходиться частина родовища, пише Интерфакс.

Нідерланди знижують видобуток на Гронінгені з 2014 року. Останній ліміт видобутку на ньому становить 21,6 млрд куб. м в рік, проте землетрусу тривають. На початку січня в цьому регіоні було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 3,4.

Минулого тижня голландський регулятор питань надрокористування Staatstoezicht op de Mijnen рекомендував уряду обмежити видобуток природного газу на родовищі Гронінген до 12 млрд куб. м в рік "якомога швидше" для скорочення сейсмічної активності.