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У Нідерландах побудували перший у світі міст з допомогою 3D-принтера

Міст планують встановити над одним з каналів в Амстердамі
У Нідерландах побудували перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання.
У Нідерландах побудували перший у світі міст з допомогою 3D-принтера Фото: internetofbusiness.com

Нідерландська компанія MX3D втілювала проект протягом трьох років, повідомляє "Радіо свобода".

Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично "виростив" конструкцію зі сталевого дроту. Міст завдовжки 12 м та вагою близько чотирьох тонн планують встановити над одним з каналів в Амстердамі наступного року.

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Нагадаємо, можливості 3D-друку використовуються у всіх сферах - від виробництва сувенірів і аксесуарів до зведення будинків.

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29 10 2018 16:37
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