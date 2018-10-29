У Нідерландах побудували перший у світі міст з допомогою 3D-принтера

Міст планують встановити над одним з каналів в Амстердамі

У Нідерландах побудували перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання.

Нідерландська компанія MX3D втілювала проект протягом трьох років, повідомляє "Радіо свобода".

Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично "виростив" конструкцію зі сталевого дроту. Міст завдовжки 12 м та вагою близько чотирьох тонн планують встановити над одним з каналів в Амстердамі наступного року.

Читайте також: Друк на 3D принтері: Як ветеран АТО запроваджує в Україні спеціальність майбутнього

Нагадаємо, можливості 3D-друку використовуються у всіх сферах - від виробництва сувенірів і аксесуарів до зведення будинків.