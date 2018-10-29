НОВИНИУ Нідерландах побудували перший у світі пішохідний міст, виконаний за технологією 3D-друку методом дугового зварювання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах побудували перший у світі міст з допомогою 3D-принтера
Міст планують встановити над одним з каналів в Амстердамі
Фото: internetofbusiness.com
Нідерландська компанія MX3D втілювала проект протягом трьох років, повідомляє "Радіо свобода".
Спеціальний робот зі зварювальним апаратом фактично "виростив" конструкцію зі сталевого дроту. Міст завдовжки 12 м та вагою близько чотирьох тонн планують встановити над одним з каналів в Амстердамі наступного року.
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Нагадаємо, можливості 3D-друку використовуються у всіх сферах - від виробництва сувенірів і аксесуарів до зведення будинків.
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