CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Нідерландах суд засудив 47-річну жінку до 40 годин громадських робіт за погрози прем'єр-міністру країни у пості на Facebook.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Нідерландах засудили жінку за погрози прем'єру Рютте у Facebook
Жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї
Фото: shatilin.com
Про це повідомляє The Associated Press.
Гаазький районний суд заявив в середу, 23 серпня, що жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї.
Прізвище жінка не було оприлюднено.
Підсумовуючи свій вердикт, суддя зазначив у заяві, що "така погроза смерті є неприйнятною".
Нагадаємо, керівництво Facebook вимушене було відключити свою систему штучного інтелекту, після того як машини почали спілкуватися власною мовою, яку люди не розуміли
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23 08 2017 21:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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