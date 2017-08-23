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У Нідерландах засудили жінку за погрози прем'єру Рютте у Facebook

Жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї
У Нідерландах суд засудив 47-річну жінку до 40 годин громадських робіт за погрози прем'єр-міністру країни у пості на Facebook.
У Нідерландах засудили жінку за погрози прем Фото: shatilin.com

Про це повідомляє The Associated Press.

Гаазький районний суд заявив в середу, 23 серпня, що жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї.

Прізвище жінка не було оприлюднено.

Підсумовуючи свій вердикт, суддя зазначив у заяві, що "така погроза смерті є неприйнятною".

Нагадаємо, керівництво Facebook вимушене було відключити свою систему штучного інтелекту, після того як машини почали спілкуватися власною мовою, яку люди не розуміли

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23 08 2017 21:58
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