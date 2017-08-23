У Нідерландах засудили жінку за погрози прем'єру Рютте у Facebook Жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї

У Нідерландах суд засудив 47-річну жінку до 40 годин громадських робіт за погрози прем'єр-міністру країни у пості на Facebook.

Фото: shatilin.com

Про це повідомляє The Associated Press. Гаазький районний суд заявив в середу, 23 серпня, що жінка з Лейдена розмістила зображення прем'єр-міністра країни Марка Рютте із зашморгом навколо шиї. Прізвище жінка не було оприлюднено. Підсумовуючи свій вердикт, суддя зазначив у заяві, що "така погроза смерті є неприйнятною". Нагадаємо, керівництво Facebook вимушене було відключити свою систему штучного інтелекту, після того як машини почали спілкуватися власною мовою, яку люди не розуміли

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