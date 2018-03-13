16 українських моряків заарештували у Нігерії за незаконну торгівлю паливом
Судно з 16 українськими моряками було заарештовано ще 23 січня. Однак інформація про цей інцидент стала відома тільки в березні.
"Військово-морський флот Нігерії в заяві від 9 березня повідомив про арешт танкера San Padre Pio з 16 українськими моряками і близько 5000 тонн вантажу на борту за несанкціонований вхід в води Нігерії і незаконну торгівлю паливом", - повідомив сайт FleetMon, який спеціалізується на відстеженні судів в режимі реального часу.
Капітан танкера Андрій Васьков заявив, що у судна був дозвіл від нігерійського флоту на відправку вантажу в Нігерію. За його словами, це їхній п'ятий захід у нігерійський порт з нафтопродуктами.
На даний момент судно знаходиться на якірній стоянці в Бонні на південному сході Нігерії.
Нагадаємо, 5 січня 10 українських моряків, які з серпня 2017 року перебували на арештованому судні у порту Сирії, повернулися на Батьківщину.
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