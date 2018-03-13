16 українських моряків заарештували у Нігерії за незаконну торгівлю паливом

У Нігерії заарештували швейцарський танкер San Padre Pio з українським екіпажем за незаконну торгівлю паливом.

Судно з 16 українськими моряками було заарештовано ще 23 січня. Однак інформація про цей інцидент стала відома тільки в березні.

"Військово-морський флот Нігерії в заяві від 9 березня повідомив про арешт танкера San Padre Pio з 16 українськими моряками і близько 5000 тонн вантажу на борту за несанкціонований вхід в води Нігерії і незаконну торгівлю паливом", - повідомив сайт FleetMon, який спеціалізується на відстеженні судів в режимі реального часу.

Капітан танкера Андрій Васьков заявив, що у судна був дозвіл від нігерійського флоту на відправку вантажу в Нігерію. За його словами, це їхній п'ятий захід у нігерійський порт з нафтопродуктами.

На даний момент судно знаходиться на якірній стоянці в Бонні на південному сході Нігерії.