У Німеччині почав роботу командний центр кібервійськ

До 1 липня в його підпорядкування перейдуть 13500 осіб

Командний центр кібервійськ (CIR), розташований у Бонні (Німеччина) розпочав роботу в суботу, 1 квітня.

Урочисте відкриття центру відбудеться в середу, 5 квітня, повідомляє DW.

"У боннському штабі працюватимуть 260 осіб. До 1 липня 2017 року у підпорядкування центру перейдуть 13500 військовослужбовців і цивільних співробітників. Новий вид військ повинен забезпечувати безпеку інформаційних систем збройних сил Німеччини, а також захищати від злому ті види озброєнь, де застосовуються цифрові технології", – зазначається в повідомленні.

За інформацією Міноборони ФРН, лише за перші 9 тижнів 2017 року було скоєно майже 300 тис. кібератак на комп'ютери Бундесверу.

Нагадаємо, міністр юстиції Німеччини Хайко Маас презентував довгоочікуваний законопроект щодо обмежень для соцмереж, які планується запровадити через розповсюдження ворожнечі та ненависті.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час промови на засіданні Держдуми, відповідаючи на запитання про необхідність відтворення управління, яке займалося контрпропагандою, повідомив, що в РФ створено війська інформаційних операцій.