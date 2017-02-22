Міністр оборони РФ Шойгу визнав існування російських кібервійськ
"За цей час створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніше і сильніше від того управління (яке існувало за радянських часів), яке називалося контрпропагандою", - заявив Шойгу, повідомляє "РБК".
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич розповів РБК, що війська для інформаційних операцій були створені в Росії "недавно" і що інформація про них є закритою.
"Є фахівці, які викривають іноземні диверсії в електронних, паперових і телевізійних носіях", - заявив він. За словами сенатора, друге завдання підрозділу - це відбиття хакерських атак.
Джерело РБК у Держдумі пояснило, що мова дійсно про "структурний підрозділ у Міністерстві оборони, що займається відбиттям хакерських атак". "Також воно займається контрпропагандою і всередині країни, і за її межами, і в інтернеті, і в ЗМІ". При цьому джерело висловило здивування, що Шойгу повідомив про це, оскільки "інформація є секретною".
Нагадаємо, що Росію звинуватили в спробах зламати комп'ютерні системи передвиборної кампанії Франції і поширити дезінформацію про кандидата через підконтрольні Кремлю ЗМІ.
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