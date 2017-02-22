Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Міністр оборони РФ Шойгу визнав існування російських кібервійськ

У Держдумі заявили, що інформація про російські "війська інформаційних операцій" є секретною
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час промови на засіданні Держдуми, відповідаючи на запитання про необхідність відтворення управління, яке займалося контрпропагандою, повідомив, що в РФ створено війська інформаційних операцій.
Міністр оборони РФ Шойгу визнав існування російських кібервійськ Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

"За цей час створено війська інформаційних операцій, що набагато ефективніше і сильніше від того управління (яке існувало за радянських часів), яке називалося контрпропагандою", - заявив Шойгу, повідомляє "РБК".

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич розповів РБК, що війська для інформаційних операцій були створені в Росії "недавно" і що інформація про них є закритою.

"Є фахівці, які викривають іноземні диверсії в електронних, паперових і телевізійних носіях", - заявив він. За словами сенатора, друге завдання підрозділу - це відбиття хакерських атак.

Джерело РБК у Держдумі пояснило, що мова дійсно про "структурний підрозділ у Міністерстві оборони, що займається відбиттям хакерських атак". "Також воно займається контрпропагандою і всередині країни, і за її межами, і в інтернеті, і в ЗМІ". При цьому джерело висловило здивування, що Шойгу повідомив про це, оскільки "інформація є секретною".

Нагадаємо, що Росію звинуватили в спробах зламати комп'ютерні системи передвиборної кампанії Франції і поширити дезінформацію про кандидата через підконтрольні Кремлю ЗМІ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 16:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

Сезонна робота – шанс на кращу долю: досвід українських заробітчан

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.