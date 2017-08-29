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У Німеччині росіянину висунули звинувачення в нападі з вибухами на автобус дортмундської Боруссії

Росіянин розраховував заробити на акціях футбольного клубу, які мали впасти в ціні після нападу
Німецька прокуратура висунула офіційні звинувачення 28-річному росіянину Сергію В., якого затримали за підозрою в організації вибухів під час нападу на автобус футбольної команди Боруссія з Дортмунда в квітні.
У Німеччині росіянину висунули звинувачення в нападі з вибухами на автобус дортмундської Боруссії

Обвинувальний висновок у справі нападу з вибухами на футболістів у вівторок, 29 серпня, було передано до місцевого земельного суду, повідомило видання Zeit Online.

Сергій В. був заарештований 21 квітня і з тих пір знаходиться під слідством. Правоохоронці підтвердили версію про те, що напад було скоєно з метою заробити на акціях команди, які після вибуху повинні були впасти в ціні. Хоча після нападу на місці події були знайдені три однакові записки, в яких причетність до нападу брала на себе терористична організація Ісламська держава.

Нагадаємо, 11 квітня в день матчу Ліги Чемпіонів що біля автобуса футболістів Боруссії в Дортмунді сталися три вибухи. Матч у зв'язку з інцидентом скасували. Тоді поранення отримав захисник команди Марк Бартра і поліцейський.

12 квітня німецька поліція затримала підозрюваного в нападі на автобус з футболістами.

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29 08 2017 22:24
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