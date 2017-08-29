У Німеччині росіянину висунули звинувачення в нападі з вибухами на автобус дортмундської Боруссії
Обвинувальний висновок у справі нападу з вибухами на футболістів у вівторок, 29 серпня, було передано до місцевого земельного суду, повідомило видання Zeit Online.
Сергій В. був заарештований 21 квітня і з тих пір знаходиться під слідством. Правоохоронці підтвердили версію про те, що напад було скоєно з метою заробити на акціях команди, які після вибуху повинні були впасти в ціні. Хоча після нападу на місці події були знайдені три однакові записки, в яких причетність до нападу брала на себе терористична організація Ісламська держава.
Нагадаємо, 11 квітня в день матчу Ліги Чемпіонів що біля автобуса футболістів Боруссії в Дортмунді сталися три вибухи. Матч у зв'язку з інцидентом скасували. Тоді поранення отримав захисник команди Марк Бартра і поліцейський.
12 квітня німецька поліція затримала підозрюваного в нападі на автобус з футболістами.
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