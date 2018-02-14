У Німеччині в березні обговорять поставку вживаних потягів "Укрзалізниці"

Наступного місяця у Німеччині відбудуться переговори про можливість поставки в Україну вживаних дизель-поїздів компанії Deutsche Bahn.

"Наші фахівці їздили в Німеччину. У нас були переговори на рівні міністерств про передачу приміського рухомого складу. Спочатку мова йшла про електрички, але це занадто складно через необхідність модернізувати електрички під іншу систему живлення. Потім йшлося про дизель-поїзди, але це питання теж не просте через технічні моменти", - заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, зараз оцінюється рівень витрат, щоб поставити німецькі поїзди на українські рейки. Також він додав, що крім технічних питань є питання утримання рухомого складу.

"Адже крім ремонтних бригад і баз потрібно мати запас запчастин з Німеччини. Так що переговори ведемо, але говорити про результати рано. На початку березня у мене буде візит в Німеччину і там знову обговоримо ці питання", - поінформував керівник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизель-поїздів.