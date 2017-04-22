У Німеччині відбулися сутички з поліцією через з'їзд правої партії AfD
Захід AfD заплановано на два дні, він відкрився в суботу, повідомляє ВВС. Цьому спробували перешкодити супротивники антимігрантської партії. Демонстранти тримали в руках гасла "Блокувати нацистів". Близько 100 осіб намагалися прорватися через поліцейський кордон. Один поліцейський при цьому постраждав, забезпечуючи прохід делегатів у будівлю. Нападника було затримано.
На підступах до готелю 50-60 осіб велосипедами блокували доступ до місця проведення з'їзду. Коли поліція розібрала цю конструкцію, відбулися сутички з протестувальниками.
Фото: EPA/UPG
У з'їзді "Альтернативи для Німеччини" беруть участь 600 делегатів. Голова партії Фрауке Петрі, виступаючи перед присутніми, закликала до об'єднання під її лідерством.
Нагадаємо, що в березні 2016 року, на регіональних виборах у Німеччині права популістська партія "Альтернатива для Німеччини"(Alternative für Deutschland - AfD) пройшла в парламенти трьох німецьких земель.
Довідка: "Альтернатива для Німеччини" (Alternative für Deutschland - AfD) - право-популістська політична партія Німеччини, заснована 6 лютого 2013 на хвилі Єврокризи. Основна ідеологія партії націлена проти Євроінтеграції, загально-європейських ціностей та Євро як загально-європейської валюти. Керівництво партії відверто підтримує антиєвропейський російський режим Володимира Путіна і за інформацією авторитетних німецьких ЗМІ фінансується Росією.
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
У зовнішній політиці керівники партії вважають за взірець "залізного канцлера" Отто фон Бісмарка. Після початку Революції гідності в Україні восени 2013 і особливо після агресії Росії проти України навесні 2014, керівники партії були неоднаразово помічені у відверто проросійських та анти-українських висловлюваннях.
Нещодавно, лідер руху "Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу" (PEGIDA) Луц Бахманн заявив, що розглядає можливість об'єднання з партією консервативних євроскептиків "Альтернатива для Німеччини" (АдН) для участі в парламентських виборах Німеччини 2017 року.
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