У Німеччині "жартівники" замурували чоловіка в будинку Мотив такого вчинку поки що незрозумілий

У містечку Майнгаузен в центральній Німеччині чоловік спробував вийти зі свого будинку через двері, але побачив за ними цегляну стіну.

Фото: alicdn.com

Як розповіла поліція місцевим медіа, вихід замурували невідомі зловмисники протягом ночі, повідомляє "ВВС Україна". Стіну могли побудувати досить швидко, протягом декількох хвилин, каже поліція. Мотив такого вчинку поки що незрозумілий. Це міг бути жарт, акт помсти, або, можливо, хтось уклав парі. У зв'язку з інцидентом поліція розшукує кількох людей. Збитки, завдані помешканню, оцінюють у 500 євро. "Це нагадало мені будівництво Берлінської стіни", - розповів речник поліції місцевому новинному порталу Hessenshau. "Це злочин, а не жарт", - додав він.

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