У німецькому Хемніці нові сутички через убивство чоловіка, є травмовані

Ці акції спричинені вбивством у ніч на 26 серпня 35-річного німця, а також діями праворадикалів наступного дня

У німецькому місті Хемніці ввечері в понеділок, 27 серпня, відбулися нові демонстрації як прихильників правих поглядів, так і їхніх противників.

У мітингу правих взяли участь, за оцінками, понад дві тисячі людей. Після мітингу вони пройшли маршем. Поліція кілька разів зупиняла марш через наявність у натовпі правих багатьох людей із закритими обличчями, що в Німеччині заборонено, повідомляє DW.

Їхніх противників було понад тисяча. Поліція намагалася розділити два табори, однак сутичок уникнути не вдалося. Правоохоронці повідомили про кількох травмованих демонстрантів внаслідок жбурляння піротехнічних засобів та інших предметів учасниками обох акцій.

Поліції довелося вивести на вулиці водомети, аби застосувати їх у разі подальшого загострення ситуації.

Тим часом суд у Хемніці 27 серпня видав два ордери на арешт 22-річного іракця та 23-річного сирійця. Про це повідомили у прокуратурі міста. Цих осіб підозрюють в тому, що в ніч на 26 серпня вони після словесної перепалки завдали 35-річному німцю кількох поранень, від яких той згодом помер у лікарні. Ще двоє чоловіків отримали важкі травми. Обставини і мотиви злочину з'ясовуються.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт 27 серпня різко розкритикував напади на мігрантів та спроби самосуду у Хемніці.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер засудив заклики праворадикалів до насильства, які поширюються у інтернеті.

"Ми не допустимо, щоб імідж нашої землі був зіпсований екстремістами", - цитує Кречмера інформагенція.

Нагадаємо, у Німеччині смерть 35-річного чоловіка викликала стихійні протести правих радикалів, які влаштували сутички з правоохоронцями. Близько 800 осіб вийшли на вулиці саксонського міста Хемніц.