В Німеччині праворадикали влаштували безлади після загибелі чоловіка

У Німеччині смерть 35-річного чоловіка викликала стихійні протести правих радикалів, які влаштували сутички з правоохоронцями.

35-річний німець загинув у ніч на неділю у конфлікті, в якому взяли участь до 10 осіб. Він помер від ножових поранень. Учасники сутички мали "різні національності", заявили в поліції, повідомляє DW.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) August 26, 2018

Праві радикали, деякі з яких виявилися місцевими футбольними фанатами, в інтернеті на сторінках декількох правих угруповань закликали зібратися біля пам'ятника Карлу Марксу в центрі міста і виступити "проти злочинів, скоєних іноземцями".

Протягом дня в неділю ці сторінки в мережі були видалені, повідомляє Spiegel Online.

При цьому, за даними місцевих ЗМІ, в ході акції з натовпу кидали в поліцейських пляшки, її учасники влаштували бійку з правоохоронцями.

Представник міської поліції не підтвердив і не спростував повідомлення про напади на мігрантів учасниками протесту.

В результаті сутичок постраждав один поліцейський, ще двоє людей повідомили в поліцію про отримані травми - один з них виявився сирийцем, другий - німцем. Ще одну заяву про погрози з боку демонстрантів подав чоловік болгарської національності.

Через сутички у Хемніці скасували міський фестиваль.

Нагадаємо, унаслідок силового розгону антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей. 45 постраждалих госпіталізували до лікарень.