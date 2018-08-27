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В Німеччині праворадикали влаштували безлади після загибелі чоловіка

Близько 800 осіб вийшли на вулиці саксонського міста Хемніц
У Німеччині смерть 35-річного чоловіка викликала стихійні протести правих радикалів, які влаштували сутички з правоохоронцями.
В Німеччині праворадикали влаштували безлади після загибелі чоловіка Фото: 24tv.ua

35-річний німець загинув у ніч на неділю у конфлікті, в якому взяли участь до 10 осіб. Він помер від ножових поранень. Учасники сутички мали "різні національності", заявили в поліції, повідомляє DW.

 

Праві радикали, деякі з яких виявилися місцевими футбольними фанатами, в інтернеті на сторінках декількох правих угруповань закликали зібратися біля пам'ятника Карлу Марксу в центрі міста і виступити "проти злочинів, скоєних іноземцями".

Протягом дня в неділю ці сторінки в мережі були видалені, повідомляє Spiegel Online.

При цьому, за даними місцевих ЗМІ, в ході акції з натовпу кидали в поліцейських пляшки, її учасники влаштували бійку з правоохоронцями.

Представник міської поліції не підтвердив і не спростував повідомлення про напади на мігрантів учасниками протесту.

В результаті сутичок постраждав один поліцейський, ще двоє людей повідомили в поліцію про отримані травми - один з них виявився сирийцем, другий - німцем. Ще одну заяву про погрози з боку демонстрантів подав чоловік болгарської національності.

Через сутички у Хемніці скасували міський фестиваль.

Нагадаємо, унаслідок силового розгону антиурядового мітингу в Бухаресті за медичною допомогою звернулися понад 435 людей. 45 постраждалих госпіталізували до лікарень.

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27 08 2018 09:30
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