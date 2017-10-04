У Норвегії за підозрою у підготовці вибуху затримали 17-річного росіянина

Затриманий з 15-річного віку він почав виявляли симпатії до терористичного угруповання "Ісламська держава"

У Норвегії затримали 17-річного росіянина, підозрюваного в підготовці вибуху.

Затриманий народився в Росії і разом з сім’єю мешкає на півночі Норвегії. У реєстрі жителів Норвегії він числиться з 2010 року, - повідомляє NRK.no.

Підлітка було затримано за звинуваченнями у незаконному володінні вибухівкою, хоча поліції і невідомо, чи був він власником пристрою, який вибухотехніки знешкодили раніше.

Затриманий був відомий правоохоронцям і раніше, оскільки приблизно з 15-річного віку він почав виявляли симпатії до терористичного угруповання "Ісламська держава". Крім того, він міг бути пов’язаний з норвезькими бойовиками, які їздили воювати на боці ІДІЛ в Сирії.

Нагадаємо, ніч на неділю поліція Осло виявила в центрі міста і знешкодила вибуховий пристрій.