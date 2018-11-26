У Новій Зеландії викинулися на берег 145 дельфінів Тварин на узбережжі виявив випадковий перехожий

Близько 145 гринд, що з родини дельфінових, померли після того, як викинулися на берег у Новій Зеландії.

Фото: bbc.com

Половина гринд загинула на пляжі, інших довелося приспати, адже їх важко було врятувати, інформує BBC. Зоозахисники заявили, що такі інциденту в Новій Зеландії — не рідкість. За рік фіксують близько 85 випадків, коли тварини викидаються на узбережжя. Також, 22-річний студент Кембриджського університету Алістер Уорд сфотографував традиційний "забій китів" мешканцями в бухті Сандавагур (Фарерські острови). М'ясо гринд (чорних дельфінів) та їхній жир - джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію