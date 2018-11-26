CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБлизько 145 гринд, що з родини дельфінових, померли після того, як викинулися на берег у Новій Зеландії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Новій Зеландії викинулися на берег 145 дельфінів
Тварин на узбережжі виявив випадковий перехожий
Фото: bbc.com
Половина гринд загинула на пляжі, інших довелося приспати, адже їх важко було врятувати, інформує BBC.
Зоозахисники заявили, що такі інциденту в Новій Зеландії — не рідкість. За рік фіксують близько 85 випадків, коли тварини викидаються на узбережжя.
Також, 22-річний студент Кембриджського університету Алістер Уорд сфотографував традиційний "забій китів" мешканцями в бухті Сандавагур (Фарерські острови). М'ясо гринд (чорних дельфінів) та їхній жир - джерело їжі для 50 тисяч фарерців протягом зими.
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