У Новій Зеландії загинули десятки птахів: вони заплуталися у новорічних декораціях

У Новій Зеландії загинули десятки горобців та голубів, заплутавшись у новорічних прикрасах, які вивішували на деревах та будинках.

Деякі птахи загинули через удушення, оскільки навколо їхніх ший обмотувалися гірлянди або "дощики", а деякі померли від голоду, адже не могли звільнитися з пастки, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, що подібні інциденти у Новій Зеландії були зафіксовані в 2015 році, проте влада відкидає звинувачення на свою адресу. За словами чиновників, всі новорічні гірлянди дуже щільно прикріплені.



Фото: SPCA

"Багато птахів намагаються відірвати сторонні предмети своїми дзьобами та лапами, тому вони ще більше заплутувалися", - заявила місцева влада.

Нагадаємо, у берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати.