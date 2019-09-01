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У Новій Зеландії загинули десятки птахів: вони заплуталися у новорічних декораціях

Птахи заплутувалися у новорічних прикрасах
У Новій Зеландії загинули десятки горобців та голубів, заплутавшись у новорічних прикрасах, які вивішували на деревах та будинках.
У Новій Зеландії загинули десятки птахів: вони заплуталися у новорічних декораціях Фото: SPCA

Деякі птахи загинули через удушення, оскільки навколо їхніх ший обмотувалися гірлянди або "дощики", а деякі померли від голоду, адже не могли звільнитися з пастки,  повідомляє ВВС.

Нагадаємо, що подібні інциденти у Новій Зеландії були зафіксовані в 2015 році, проте влада відкидає звинувачення на свою адресу. За словами чиновників, всі новорічні гірлянди дуже щільно прикріплені.


Фото: SPCA

"Багато птахів намагаються відірвати сторонні предмети своїми дзьобами та лапами, тому вони ще більше заплутувалися", - заявила місцева влада.

Нагадаємо, у берлінському зоопарку Tierpark тваринам як частування привезли ялинки, які не вдалося продати.

 
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09 01 2019 18:20
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