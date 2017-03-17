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У Нью-Йорку з машини агента Секретної служби вкрали ноутбук з даними з нацбезпеки

Влада США здійснює пошуки вкраденого пристрою
У США в агента Секретної служби вкрали ноутбук з даними національної безпеки, у тому числі деталями кримінального розслідування про використання Хілларі Клінтон особистого сервера і кресленнями Trump Tower.
У Нью-Йорку з машини агента Секретної служби вкрали ноутбук з даними з нацбезпеки Фото: webpronews.com

Ноутбук витягли з автомобіля агентства Секретної служби США в Нью-Йорку, повідомляє ABC News з посиланням на правоохоронні органи.

На цей момент влада США здійснює пошуки вкраденого пристрою. Поліція сподівається в оперативному порядку визначити особу підозрюваного в крадіжці за допомогою записів відеоспостереження.

Примітно, що в секретній службі США підтвердили факт крадіжки ноутбука в співробітника, повідомляє Reuters. Однак, за інформацією відомства, її співробітникам заборонено зберігати засекречену інформацію на своїх ноутбуках.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп "вкрай стурбований" порушенням безпеки в ЦРУ, що призвело до розголошення секретної інформації на ресурсі WikiLeaks.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп вітав появу викрадених матеріалів на сайті WikiLeaks. Тоді ресурс опублікував особисті листування лідерів Демократичної партії, що в певний момент під час перегонів створило серйозну перевагу для самого Трампа. Він тоді навіть заявив: "Я люблю WikiLeaks!"

Американські спецслужби після багатократних перевірок підтвердили, що інформація була викрадена російськими спецслужбами, які видавали себе за хакерів.

Коментуючи це, речник Трампа Шон Спайсер у середу заявив, що ці випадки неможна порівнювати. За його словами, "існує велика різниця" між викраденням листів політичних лідерів і оприлюдненням секретних даних.

Напередодні сайт WikiLeaks опублікував першу частину пакету документів, які, як стверджується, є конфіденційними документами ЦРУ США і викривають масштабну хакерську програму відомства.

WikiLeaks виклав майже 9 тис. документів ЦРУ, це найбільший виток за всю історію.

Масив документів отримав назву Vault 7, по аналогії з постапокаліптичною грою FallOut, він містить дані про центр ЦРУ у Німеччині та глобальне стеження за користувачами смартфонів.

В оприлюднених документах розповідається про масштаби і напрямки глобальної секретної хакерської програми ЦРУ, її арсенал шкідливого програмного забезпечення і десятках загроз "нульового дня", які використовуються проти широкого кола продуктів американських і європейських виробників, зокрема, смартфонів iPhone від компанії Apple, Android від Google, Windows від Microsoft і навіть телевізорів Samsung, які, за даними WikiLeaks, перетворюють у таємні мікрофони.

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