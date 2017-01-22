CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа острові Бугенвіль Папуа - Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Папуа - Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0
В регіоні повідомляють про можливість небезпечних хвиль цунамі
Фото: emsc-csem.org
За даними Геологічної служби США, поштовхи відчувалися в 47 км від адміністративного центру острова, міста Арава, інформує Reuters.
У зв'язку з цим, як повідомили у Тихоокеанському центрі попередження про цунамі, біля берегів Папуа - Нової Гвінеї, Соломонових островів, Науру, Понпеї, Вануату, островів Трук та Індонезії протягом наступних трьох годин після землетрусу "поширена можливість небезпечних хвиль цунамі".
Інформацію про жертви і руйнування в результаті землетрусу агентство не уточнює.
Нагадаємо, що в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.
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