У Папуа - Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0

В регіоні повідомляють про можливість небезпечних хвиль цунамі

На острові Бугенвіль Папуа - Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 8,0.

За даними Геологічної служби США, поштовхи відчувалися в 47 км від адміністративного центру острова, міста Арава, інформує Reuters.

У зв'язку з цим, як повідомили у Тихоокеанському центрі попередження про цунамі, біля берегів Папуа - Нової Гвінеї, Соломонових островів, Науру, Понпеї, Вануату, островів Трук та Індонезії протягом наступних трьох годин після землетрусу "поширена можливість небезпечних хвиль цунамі".

Інформацію про жертви і руйнування в результаті землетрусу агентство не уточнює.

Нагадаємо, що в центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 5,4 бала.