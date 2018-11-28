У парламенті Британії запропонували ввести санкції проти військових РФ
З такою заявою він виступив напередодні під час екстрених дебатів у британському парламенті щодо загострення ситуації в Азовському морі, які відбулися з його ініціативи, інформує "Європейська правда".
Із запитанням щодо можливості запровадження конкретних санкцій Віттінгдейл звернувся до молодшого міністра британського міністерства закордонних справ Алістера Берта, який представляв позицію уряду стосовно цього питання.
"Чи розгляне міністр введення персональних санкцій стосовно військовослужбовців, які, як було показано, брали участь у координації цієї операції, а також чи можливе посилення економічних санкцій стосовно Росії щонайменше до рівня, який застосовують США і Канада?", - запитав Віттінгдейл.
Молодший міністр у відповідь нагадав, що Британія вжила заходи проти Росії з огляду на незаконну анексію Криму. І зовсім нещодавно – ввела санкції через будівництво Керченського моста.
Стосовно подальших санкцій Берт відзначив, що всі подальші рішення будуть розглядатися у співпраці з іншими європейськими партнерами. Міністр наголосив: позиція британського уряду полягає у тому, що дії Росії із тарану і захоплення кораблів не відповідали морському праву.
Зауважимо, в цілому учасники дебатів були одностайними у засудженні дій Росії на морі. Вони заявляли про порушення Росією міжнародного права та закликали РФ звільнити затриманих моряків і захоплені судна.
Нагадаємо, що Держдеп США висловив позицію у підтримці України і сподівається, що країни ЄС робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.
Раніше, президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.
Також, Німеччина та Франція не підтримують введення нових санкцій проти Росії на тлі загострення довкола Керченської протоки.
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