Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

Найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками
Держдеп США висловлює сильну позицію у підтримці України і сподівається, що інші країни робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.
США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ Фото: з вільних джерел

Відповідаючи на питання про те, що далі робитимуть США у контексті нещодавніх подій на Азові, зважаючи на те, що Росія відмовилась від прямих перговорів з Україною, офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойєрт повідомила, що найближчим часом США проводитимуть додаткові обговорення з Європейськими союзниками.

"Тепер одна з речей, які, я думаю, ви побачите в найближчі дні і тижні, - це додаткові обговорення, які уряд США вестиме з європейськими союзниками. І одна з речей, які ми хотіли б бачити, - це наші європейські союзники, які роблять більше, щоб допомогти Україні", - сказала вона.

"Уряд Сполучених Штатів займає дуже сильну позицію на підтримку України. Ми хотіли б, щоб і інші країни робили більше. Це те, що закріплено в нашій Стратегії національної безпеки: заохочувати інші країни допомагати одна одній у всьому світі, щоб Сполучені Штати не, я не хочу сказати, брали на себе тягар, але щоб Сполучені Штати не займались цими питаннями головним чином самотужки", -пояснила Нойєрт.

Уряди Європейських країн можуть накласти санкції на Росію за її дії в Криму і на Донбасі. Не всі санкції з тих, що є, діють повноцінно, посилаючись на дані експертів, продовжила Нойєрт.

Одним із предметів обговорень є газопровід Північний потік-2, повідомила вона.

"Північний потік проходить через кілька цих країн. І, я думаю, Європа має спитати себе, чи є Північний потік чимось, що вони хочуть продовжувати, бо він допомагає російському уряду, і, чи це та підтримка, яку вони хочуть надати російському уряду, продовжуючи підтримувати Північний потік-2", - заявила Нойєрт.

Також, президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2018 09:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.