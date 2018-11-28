ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина та Франція не підтримують введення нових санкцій проти Росії на тлі загострення довкола Керченської протоки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії, - Die Welt
Натомість обидві країни хочуть "продовжувати свої дипломатичні зусилля" та розглядають у цьому контексті залучення Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) у конфлікті на Азовському морі
Фото: Reuters / Philippe Wojazer
За даними джерел німецького видання Die Welt у дипломатичних колах ЄС, на закритому засіданні Комітету з політичних питань і безпеки (PSC) в Брюсселі у вівторок дипломати обох країн заявили, що зараз важливо вжити "заходи для зміцнення довіри" в суперечці.
Санкції, на думку Берліна та Парижа, не є частиною цих заходів.
Нагадаємо, що Держдеп США висловив позицію у підтримці України і сподівається, що країни ЄС робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.
Раніше, президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.
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28 11 2018 14:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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