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Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії, - Die Welt

Натомість обидві країни хочуть "продовжувати свої дипломатичні зусилля" та розглядають у цьому контексті залучення Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) у конфлікті на Азовському морі
Німеччина та Франція не підтримують введення нових санкцій проти Росії на тлі загострення довкола Керченської протоки.
Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії, - Die Welt Фото: Reuters / Philippe Wojazer

За даними джерел німецького видання Die Welt у дипломатичних колах ЄС, на закритому засіданні Комітету з політичних питань і безпеки (PSC) в Брюсселі у вівторок дипломати обох країн заявили, що зараз важливо вжити "заходи для зміцнення довіри" в суперечці.

Санкції, на думку Берліна та Парижа, не є частиною цих заходів.

Нагадаємо, що Держдеп США висловив позицію у підтримці України і сподівається, що країни ЄС робитимуть більше, наприклад, відмовляться від газопроводу Північний потік-2.

Раніше, президент США Дональд Трамп пригрозив скасувати заплановану зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним після того, як Росія захопила три українських військово-морських судна в Чорному морі.

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28 11 2018 14:52
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