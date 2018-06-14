У парламенті Сербії планують винести на голосування питання про визнання Криму російською територією
Про наміри повідомив лідер партії Олександр Шешель, передають "Известия". Як заявив Шешель, на цей момент немає ніяких перешкод для того, щоб сербська влада - парламент, уряд і президент - визнали підсумки референдуму, проведеного на півострові в 2014 році.
Представники партії виступили з відповідною заявою, зверненим до президенту Олександру Вучичу, Ані прем'єру Брнабич і главі МЗС Івіці Дачичу під час засідання парламенту 7 червня.
"Росія завжди була для Сербії ключовим партнером. Це факт, який підтверджує історія. Москва підтримує Белград з питання Косово і Метохії. Тим не менш Сербія за фактом не визнає територіальну цілісність Російської Федерації. Ми хочемо, щоб Белград відмовився від лицемірної політики та офіційно визнав Крим невід'ємною частиною Росії", - заявив глава УРП Шешель.
Він уточнив, що питання планується винести на голосування вже у вересні. Радикали планують за літо підготувати резолюцію, в якій докладно обумовлено свою позицію.
Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що республіка не визнала Крим частиною Росії, тому що це б означало підтримку незалежності Косова.
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