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У парламенті Сербії планують винести на голосування питання про визнання Криму російською територією

Сербські опозиціонери назвали Росію "ключовим союзником" і закликали "не піддаватися тиску ЄС і НАТО"
Сербська радикальна партія (СРП), яка перебуває в опозиції до чинного уряду і друга за чисельністю в парламенті, планує винести на голосування питання про визнання окупованого півострова Крим російською територією.
У парламенті Сербії планують винести на голосування питання про визнання Криму російською територією Фото: з відкритих джерел

Про наміри повідомив лідер партії Олександр Шешель, передають "Известия". Як заявив Шешель, на цей момент немає ніяких перешкод для того, щоб сербська влада - парламент, уряд і президент - визнали підсумки референдуму, проведеного на півострові в 2014 році.

Представники партії виступили з відповідною заявою, зверненим до президенту Олександру Вучичу, Ані прем'єру Брнабич і главі МЗС Івіці Дачичу під час засідання парламенту 7 червня.

"Росія завжди була для Сербії ключовим партнером. Це факт, який підтверджує історія. Москва підтримує Белград з питання Косово і Метохії. Тим не менш Сербія за фактом не визнає територіальну цілісність Російської Федерації. Ми хочемо, щоб Белград відмовився від лицемірної політики та офіційно визнав Крим невід'ємною частиною Росії", - заявив глава УРП Шешель.

Він уточнив, що питання планується винести на голосування вже у вересні. Радикали планують за літо підготувати резолюцію, в якій докладно обумовлено свою позицію.

Нагадаємо, що президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що республіка не визнала Крим частиною Росії, тому що це б означало підтримку незалежності Косова.

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14 06 2018 11:36
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