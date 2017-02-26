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У Парижі біля Ейфелевої вежі відбулася акція "Крим - це Україна", - ВІДЕО

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".
У день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна"
У Парижі біля Ейфелевої вежі відбулася акція "Крим - це Україна", - ВІДЕО Фото: espreso.tv

"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим – це Україна", – повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова.

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого в Києві проходить Марш солідарності з кримськотатарським народом. Мета маршу - сказати "ні" російській окупації

 
 
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26 02 2017 17:39
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