У Парижі біля Ейфелевої вежі відбулася акція "Крим - це Україна", - ВІДЕО

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".

У день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна"

"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим – це Україна", – повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова.

Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого в Києві проходить Марш солідарності з кримськотатарським народом. Мета маршу - сказати "ні" російській окупації