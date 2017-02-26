CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ день опору Криму російській окупації активісти з громадської організації "Мережа народної дипломатії Global Ukraine" провели під Ейфелевою вежею в Парижі акцію "Крим – це Україна"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі біля Ейфелевої вежі відбулася акція "Крим - це Україна", - ВІДЕО
Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".
Фото: espreso.tv
"День опору Криму російській окупації 26 лютого. Партнери МІП – мережа народних дипломатів України GlobalUkraine – в Парижі вийшли під Ейфелеву вежу на підтримку акції "Крим – це Україна", – повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепарова.
Активісти, тримаючи в руках прапор України, вигукували: "Крим – це Україна" та "Героям слава!".
Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого в Києві проходить Марш солідарності з кримськотатарським народом. Мета маршу - сказати "ні" російській окупації
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