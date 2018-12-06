У Парижі захопили заручників
Розпочато спецоперацію, - повідомляє Le Figaro з посиланням на поліцію
Зловмисник стверджує, що у нього є бомба і пістолет. Він зажадав забезпечити йому зв'язок з посольством Ірану.
Один з заручників може бути поранений.
За даними правоохоронців, зловмисник озброєний. При цьому на даному етапі поліція відкидає терористичне підґрунтя нападу.
За даними ЗМІ, нападник вимагає зв’язати його з посольством Ірану.
Поліція Парижа розпочала за фактом захоплення заручників велику спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці. Рух транспорту в районі проведення операції перекрили, а людей попросили не виходити з будинків.
Раніше, у Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.
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