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У Парижі захопили заручників

Зловмисник хоче зв'язатися з посольством Ірану
У 10-му окрузі Парижа невідомі захопили в заручники двох осіб.
У Парижі захопили заручників Фото: twitter.com/PGrasset1

Розпочато спецоперацію, - повідомляє Le Figaro з посиланням на поліцію

Зловмисник стверджує, що у нього є бомба і пістолет. Він зажадав забезпечити йому зв'язок з посольством Ірану.

Один з заручників може бути поранений.

За даними правоохоронців, зловмисник озброєний. При цьому на даному етапі поліція відкидає терористичне підґрунтя нападу.

За даними ЗМІ, нападник вимагає зв’язати його з посольством Ірану.

Поліція Парижа розпочала за фактом захоплення заручників велику спецоперацію, в якій беруть участь і спецпризначенці. Рух транспорту в районі проведення операції перекрили, а людей попросили не виходити з будинків.

Раніше, у Франції в передмісті Парижа через розмиту дощами колію зійшов з рейок приміський потяг.

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12 06 2018 18:58
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