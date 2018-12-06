CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція затримала чоловіка, який захопив заручників в Парижі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Парижі затримали чоловіка, який захопив заручників
Звільнені люди перебувають у безпеці
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб.
За його словами, люди, які були захоплені в заручники, зараз перебувають у безпеці. Коломб не уточнив, скільки заручників захопив затриманий, чи постраждав хтось.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, близько 16:00 за місцевим часом у приміщенні рекламного агенства Mixicom невідомий чоловік захопив заручників. Він заявляв, що має зброю та вибухівку, і вимагав зв'язати його із посольством Ірану. Усі навколишні вулиці перекрили, поліція евакуювала людей із прилеглих до офісу, де були заручники, приміщень.
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA
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