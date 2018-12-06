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У Парижі затримали чоловіка, який захопив заручників

Звільнені люди перебувають у безпеці
Поліція затримала чоловіка, який захопив заручників в Парижі.
У Парижі затримали чоловіка, який захопив заручників Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб.

За його словами, люди, які були захоплені в заручники, зараз перебувають у безпеці. Коломб не уточнив, скільки заручників захопив затриманий, чи постраждав хтось.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, близько 16:00 за місцевим часом у приміщенні рекламного агенства Mixicom невідомий чоловік захопив заручників. Він заявляв, що має зброю та вибухівку, і вимагав зв'язати його із посольством Ірану. Усі навколишні вулиці перекрили, поліція евакуювала людей із прилеглих до офісу, де були заручники, приміщень.


Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA


Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA


Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA

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12 06 2018 21:58
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