У Парижі затримали чоловіка, який захопив заручників

Поліція затримала чоловіка, який захопив заручників в Парижі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб.

За його словами, люди, які були захоплені в заручники, зараз перебувають у безпеці. Коломб не уточнив, скільки заручників захопив затриманий, чи постраждав хтось.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, близько 16:00 за місцевим часом у приміщенні рекламного агенства Mixicom невідомий чоловік захопив заручників. Він заявляв, що має зброю та вибухівку, і вимагав зв'язати його із посольством Ірану. Усі навколишні вулиці перекрили, поліція евакуювала людей із прилеглих до офісу, де були заручники, приміщень.



Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA



Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA



Фото: twitter.com/ChinaDailyUSA