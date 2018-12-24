У Павлограді чоловік кинув гранату у відділення "Ощадбанку"
Унаслідок вибуху були пошкоджені вітрини офісу. Постраждалих немає, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області, інформує LB.ua.
Поліцейські затримали підозрюваного незабаром після події. У нього вдома знайшли ще одну РГД-5, а також тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.
Чоловіка звинувачують за ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
"Чоловік випив, розбив у одній з пивних у центрі міста вітрину, сказав, що піде додому за грошима для відшкодування збитку, але повернувся з гранатою", - інформує місцеве видання "Павлоград.dp.ua" з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.
Нагадаємо, у Харкові на станції метро затримали чоловіка з шістьма гранатами.
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