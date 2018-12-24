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У Павлограді чоловік кинув гранату у відділення "Ощадбанку"

Інцидент стався після вживання спиртних напоїв
Увечері 23 грудня 38-річний чоловік кинув гранату РГД-5 у відділення "Ощадбанку", розташоване в дев'ятиповерховому будинку на Центральній вулиці Павлограда.
У Павлограді чоловік кинув гранату у відділення "Ощадбанку" Фото: dp.npu.gov.ua

Унаслідок вибуху були пошкоджені вітрини офісу. Постраждалих немає, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області, інформує LB.ua.

Поліцейські затримали підозрюваного незабаром після події. У нього вдома знайшли ще одну РГД-5, а також тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.

Чоловіка звинувачують за ч.4 ст.296 (хуліганство) і ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Чоловік випив, розбив у одній з пивних у центрі міста вітрину, сказав, що піде додому за грошима для відшкодування збитку, але повернувся з гранатою", - інформує місцеве видання "Павлоград.dp.ua" з посиланням на повідомлення в соціальних мережах.

Нагадаємо, у Харкові на станції метро затримали чоловіка з шістьма гранатами.

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24 12 2018 12:58
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