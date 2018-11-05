У Павлоградській школі розпилили невідому речовину
Як повідомляють у ДСНС, 11 травня об 11:57 до Служби порятунку "101" звернулася завідуюча господарством середньої загальноосвітньої школи №15, що розташована по вулиці Кирила Синельникова міста Павлоград. Вона повідомила, що на першому поверсі школи у приміщенні санвузла розпилений газ невідомого походження, внаслідок чого спостерігається "першіння в горлі".
За вказаною адресою виїхало чергове відділення 27 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
У школі перебувало близько 680 учнів (загалом у ній навчається 720 дітей). Працівники школи вивели їх на свіже повітря.
Одна дитина звернулася за допомогою до лікарів, проте від госпіталізації відмовилася.
"Співробітниками ВСП "Павлоградський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України" взято проби повітря. Проте за їх попереднім повідомленням загрози життю та здоров'ю людей, а також навколишньому середовищу немає. Співробітниками національної поліції проводяться слідчі дії. До чергування на місці події залучено 7 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області", – зазначили в ДСНС.
Фото: pavlogradmrada.dp.gov.ua
Фото: pavlogradmrada.dp.gov.ua
Нагадаємо, в Черкасах понад 50 школярів і вчителі отруїлися внаслідок локального розпилення якоїсь речовини.
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