У Черкасах діти могли отруїлися внаслідок локального розпилення речовини, - Гройсман

За його словами, ані в повітрі, ані в воді шкідливих речовин не виявили

У Черкасах за попередніми даними більше 50 школярів та кілька вчителів отруїлися внаслідок локального розпилення якоїсь речовини.

"Ситуація повністю під контролем. За попередньою версією, відбулося локальне розпилення якоїсь речовин. Правоохоронці працюють", - повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, інформує прес-служба Кабміну.

За його словами, ані в повітрі, ні в воді шкідливих речовин не виявлено.

"Але все зробить слідство та лабораторії. Дослідження будуть робитися в тому числі в лабораторіях Києва", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.