У першу добу нового року бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений

Перша доба нового року не принесла миру на Донбас. Окупаційні угрупування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема, з озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського, повідомоляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного. У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Нагадаємо, напередодні Нового року бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого отримав поранення один український військовий.