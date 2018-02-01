У першу добу нового року бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ
На Луганському напрямку бойовики вели вогонь із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського, повідомоляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку найбільша ворожа вогнева активність спостерігалася на Приазов’ї. Так, біля Павлополя противник застосував 120-ти і 82-мм міномети та піхотне озброєння. А з гранатометів різних видів і стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші опорні пункти неподалік Водяного. У районі Верхньоторецького окупанти випустили у бік укріплень українських захисників понад десять мін калібру 82-мм та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 5 разів порушили режим тиші. У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений.
Нагадаємо, напередодні Нового року бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, внаслідок чого отримав поранення один український військовий.
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