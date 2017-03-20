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У Південному Судані розбився пасажирський літак: 44 людини загинули

Літак, імовірно, належав авіакомпанії South Supreme Airlines
У Південному Судані 20 березня в аеропорту міста Вау розбився пасажирський літак.
У Південному Судані розбився пасажирський літак: 44 людини загинули Фото: соцмережі

На борту літака перебували 44 людини. За попередніми даними, ніхто з тих, хто був на борту, не вижив, інформує "LB.ua".

Літак, імовірно, належав авіакомпанії South Supreme Airlines.

Наразі інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється.

 

Нагадаємо, що в Стамбулі 10 березня розбився вертоліт. На борту перебували семеро людей, п'ятеро загинули.

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20 03 2017 16:56
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