CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Південному Судані 20 березня в аеропорту міста Вау розбився пасажирський літак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Південному Судані розбився пасажирський літак: 44 людини загинули
Літак, імовірно, належав авіакомпанії South Supreme Airlines
Фото: соцмережі
На борту літака перебували 44 людини. За попередніми даними, ніхто з тих, хто був на борту, не вижив, інформує "LB.ua".
Літак, імовірно, належав авіакомпанії South Supreme Airlines.
Наразі інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється.
#WAU: Photos of Burned Out South Supreme Airlines Plane Which Crashed in Wau Today. #SSudan #SouthSudan pic.twitter.com/LHk27r9v6m— The National Courier (@Nation_Courier) 20 березня 2017 р.
Нагадаємо, що в Стамбулі 10 березня розбився вертоліт. На борту перебували семеро людей, п'ятеро загинули.
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20 03 2017 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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