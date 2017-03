У Південному Судані розбився пасажирський літак: 44 людини загинули

На борту літака перебували 44 людини. За попередніми даними, ніхто з тих, хто був на борту, не вижив, інформує "LB.ua".

Літак, імовірно, належав авіакомпанії South Supreme Airlines.

Наразі інформація про жертви і постраждалих, а також обставин аварії уточнюється.

#WAU: Photos of Burned Out South Supreme Airlines Plane Which Crashed in Wau Today. #SSudan #SouthSudan pic.twitter.com/LHk27r9v6m