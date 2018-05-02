У поданні Порошенка про призначення членів ЦВК є кандидат від "Батьківщини", - Луценко

У підготовленому Президентом України поданні про призначення членів Центральної виборчої комісії враховано пропозицію фракції "Батьківщина".

Про це заявила представниця Президента у парламенті Ірина Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Президент України вніс до парламенту оновлене подання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії. На сьогоднішній день президентом подано 14 кандидатур, у тому числі і кандидатура від фракції "Батьківщина", яка була подана ще 7 листопада 2017 року", — заявила Луценко.

Водночас голова фракції Сергій Соболєв зазначив, що "здивований" такою заявою.

"Я з подивом почув від представника президента, що виявляється, наша кандидатура внесена. А рівно дві години тому на спільній прес-конференції голови Верховної Ради і прем'єра було підтверджено, що немає уявлення на кандидатуру від фракції "Батьківщина", - сказав Соболєв.

Як відомо, Президент Петро Порошенко сьогодні вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центральної виборчої комісії.