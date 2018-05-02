У поданні Порошенка про призначення членів ЦВК є кандидат від "Батьківщини", - Луценко
Про це заявила представниця Президента у парламенті Ірина Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Президент України вніс до парламенту оновлене подання про призначення нових членів Центральної виборчої комісії. На сьогоднішній день президентом подано 14 кандидатур, у тому числі і кандидатура від фракції "Батьківщина", яка була подана ще 7 листопада 2017 року", — заявила Луценко.
Водночас голова фракції Сергій Соболєв зазначив, що "здивований" такою заявою.
"Я з подивом почув від представника президента, що виявляється, наша кандидатура внесена. А рівно дві години тому на спільній прес-конференції голови Верховної Ради і прем'єра було підтверджено, що немає уявлення на кандидатуру від фракції "Батьківщина", - сказав Соболєв.
Як відомо, Президент Петро Порошенко сьогодні вніс до Верховної Ради подання на кандидатів у нові члени Центральної виборчої комісії.
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