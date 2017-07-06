У Поклонської знайшли незадекларовану квартиру в окупованому Донецьку, - ЗМІ
"Якщо цей факт підтвердиться, Поклонська повинна бути позбавлена мандата депутата Держдуми у зв'язку з недостовірністю декларації доходів і майна", – йдеться в розслідуванні російського відділення Transparency International.
У розслідуванні зазначається, що відповідно до Державного реєстру прав на нерухоме майно квартира зареєстрована на прізвище Дубровської, яке ймовірно є дошлюбним прізвищем колишнього "прокурора" Криму.
Крім того, виявилось, що депутат незаконно користується двома службовими квартирами: депутатською в Москві та прокурорською в Сімферополі, хоча прокурором вже не є.
Журналісти додали, що направили заяви голові Держдуми та в Адміністрацію президента РФ з проханням перевірити достовірність відомостей про доходи та майно, поданих Поклонською.
Як відомо, Наталія Поклонська, яка раніше працювала в органах прокуратури України, була одним з найактивніших прихильників окупації Криму Росією. Її призначили "прокурором" окупованого півострова навесні 2014 року. Брала активну участь в якості обвинувача у справах проти кримських татар, Меджлісу і проукраїнських активістів.
Також Поклонська балотувалася і пройшла на виборах до Держдуми РФ, які проводилися 18 вересня 2016 року. 27 вересня, ставши депутатом Держдуми РФ від "Єдиної Росії", Поклонська написала заяву про відставку з посади прокурора окупованого Крима.
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