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У поліції Києва стверджують, що не затримували журналістку з Казахстану

Київська поліція запевняє про непричетність до затримання журналістки
У столичній поліції повідомляють, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.
У поліції Києва стверджують, що не затримували журналістку з Казахстану Фото: "Громадське"

Про це сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська правда".

"Ми не затримували журналістку з Казахстану", – зазначила вона.

Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.

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22 10 2017 19:00
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