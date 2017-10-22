CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столичній поліції повідомляють, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У поліції Києва стверджують, що не затримували журналістку з Казахстану
Київська поліція запевняє про непричетність до затримання журналістки
Фото: "Громадське"
Про це сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська правда".
"Ми не затримували журналістку з Казахстану", – зазначила вона.
Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.
Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.
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22 10 2017 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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