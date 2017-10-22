У поліції Києва стверджують, що не затримували журналістку з Казахстану

У столичній поліції повідомляють, що не затримували казахстанську журналістку та громадську діячку Жанару Ахмет.

Про це сказала прес-секретар київської поліції Оксана Блищик, пише "Українська правда".

"Ми не затримували журналістку з Казахстану", – зазначила вона.

Раніше адвокат Ахмет заявив, що її підзахисну 21 жовтня затримали в Києві через те, що вона начебто перебуває у розшуку по лінії Інтерпол.

Жанара Ахмет втекла в Україну з Казахстану в березні 2017 року. На батьківщині проти неї порушили кілька справ, які вона вважає політично мотивованими.