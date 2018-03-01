Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У поліції розповіли про "деякі зрушення" у справі Ноздровської

Ноздровська померла за дві-три доби до того, як знайшли тіло, про це свідчать дані експертизи
Глава поліції Київської області Дмитро Ценов заявив, що у справі розслідування вбивства юристки Ірини Ноздровської є деякі зрушення.
У поліції розповіли про "деякі зрушення" у справі Ноздровської Фото: npu.gov.ua

Про це він розповів після зустрічі з групою активістів, повідомляє "Укрінформ".

"Є вже деякі зрушення, якими ми займаємося... Встановили останні години життя Ірини. Деякі нюанси ще не вставлені, думаю, за завтрішній день опрацюємо", - заявив він.

Експертиза показала, що Ноздровська померла за дві-три доби до того, як знайшли тіло, про це свідчать дані експертизи.

"Є тілесні пошкодження, поранення колючим предметом", - додав Ценов.

Нагадаємо, що тіло Ірини Ноздровської було знайдене у Вишгородському районі Київської області. Перед цим, 30 грудня Вишгородське управління поліції оголосило Ноздровську в розшук. У повідомленні зазначалося, що вона зникла близько 16:00 29 грудня.

Донька загиблої повідомляла про зникнення матері. За її словами, Ірина зникла 29 грудня, поїхавши на роботу, з якої не повернулася. Востаннє зв'язок з нею родичі мали близько 17:00, після чого її телефон було вимкнено.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с. Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Росошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували і вона повідомляла про це поліцію.

Смерть юристки Ірини Ноздровської в Київській області поліція кваліфікувала як умисне вбивство і відкрила кримінальне провадження.

Додамо, що затриманий колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2018 06:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.