У Польщі через негоду загинуло четверо людей
За словами офіційного представника пожежної служби Польщі Павела Фронтчака, станом на ранок 12 серпня грози закінчилися не у всіх регіонах. Негода застала південну частину Польщі, зокрема, Нижньосилезське, Великопольське, Куявсько-Поморське і Поморське воєводства, повідомляють "РИА Новости".
Двоє підлітків загинули в таборі у місті Сушок. На них впали дерева. Також ще декілька підлітків були травмовані, їх кількість – не уточнюють.
У місті Ґміна дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацах в наметовому містечку деревом вбило чоловіка.
За даними пожежників, внаслідок негоди поранення отримали 28 осію. Без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні.
Нагадаємо, що потужні буревії у ніч на 10 серпня залишили 180 тисяч будинків у Польщі без світла.
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