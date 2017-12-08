У Польщі через негоду загинуло четверо людей

Станом на ранок 12 серпня грози закінчилися не у всіх регіонах

Через негоду в ніч на 12 серпня у Польщі загинули четверо осіб, двоє з них – підлітки.

За словами офіційного представника пожежної служби Польщі Павела Фронтчака, станом на ранок 12 серпня грози закінчилися не у всіх регіонах. Негода застала південну частину Польщі, зокрема, Нижньосилезське, Великопольське, Куявсько-Поморське і Поморське воєводства, повідомляють "РИА Новости".

Двоє підлітків загинули в таборі у місті Сушок. На них впали дерева. Також ще декілька підлітків були травмовані, їх кількість – не уточнюють.

У місті Ґміна дерево впало на будинок, убивши жінку, а в Малих Сворнегацах в наметовому містечку деревом вбило чоловіка.

За даними пожежників, внаслідок негоди поранення отримали 28 осію. Без електрики залишаються близько 500 тисяч осіб по всій країні.

Нагадаємо, що потужні буревії у ніч на 10 серпня залишили 180 тисяч будинків у Польщі без світла.