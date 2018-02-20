CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Польщі на полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське знайшли тіла двох цивільних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі на полігоні виявили тіла двох цивільних
До загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території
Фото: EPA / MARCIN BIELECKI
Про це повідомляє Fakt.pl.
Тіла цивільних були знайдені на території полігону у вівторок зранку.
"Військова жандармерія проводить на місці події оперативно-слідчі дії" - повідомив комендант відділу Військової жандармерії у Щецині Даніель Ковальчик.
Слідство у справі розпочала районна прокуратура у Дравсько-Поморському.
За даними ЗМІ, до загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території.
У листопаді в Росії на полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.
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20 02 2018 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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