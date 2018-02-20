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У Польщі на полігоні виявили тіла двох цивільних

До загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території
У Польщі на полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське знайшли тіла двох цивільних.
У Польщі на полігоні виявили тіла двох цивільних Фото: EPA / MARCIN BIELECKI

Про це повідомляє Fakt.pl.

Тіла цивільних були знайдені на території полігону у вівторок зранку.

"Військова жандармерія проводить на місці події оперативно-слідчі дії" - повідомив комендант відділу Військової жандармерії у Щецині Даніель Ковальчик.

Слідство у справі розпочала районна прокуратура у Дравсько-Поморському.

За даними ЗМІ, до загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території.

У листопаді в Росії на полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.

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20 02 2018 14:40
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