У Польщі на полігоні виявили тіла двох цивільних До загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території

У Польщі на полігоні поблизу міста Дравсько-Поморське знайшли тіла двох цивільних.

Фото: EPA / MARCIN BIELECKI

Про це повідомляє Fakt.pl. Тіла цивільних були знайдені на території полігону у вівторок зранку. "Військова жандармерія проводить на місці події оперативно-слідчі дії" - повідомив комендант відділу Військової жандармерії у Щецині Даніель Ковальчик. Слідство у справі розпочала районна прокуратура у Дравсько-Поморському. За даними ЗМІ, до загибелі чоловіків могла привести надмірна швидкість – вони швидко рухалися по вибоїстій, лісистій території. У листопаді в Росії на полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.

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