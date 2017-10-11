CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Росії загинули двоє військових через вибух на полігоні
Ще п'ятьох госпіталізували з пораненнями
Фото: Reuters
"Двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення в результаті вибуху боєприпасу на полігоні в Забайкальському краї", - пише "Медуза" з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.
Зазначається, що загинули і постраждали офіцери і військовослужбовці-контрактники. Постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.
Вибух стався на полігоні Цугол під час планової очистки поля від боєприпасів.
Як повідомляв iPress.ua, у вересні у Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув генерал-лейтенант російської армії Валерій Асапов.
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10 11 2017 13:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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