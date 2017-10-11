Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Росії загинули двоє військових через вибух на полігоні

Ще п'ятьох госпіталізували з пораненнями
На полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.
В Росії загинули двоє військових через вибух на полігоні Фото: Reuters

"Двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення в результаті вибуху боєприпасу на полігоні в Забайкальському краї", - пише "Медуза" з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Зазначається, що загинули і постраждали офіцери і військовослужбовці-контрактники. Постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

Вибух стався на полігоні Цугол під час планової очистки поля від боєприпасів.

Як повідомляв iPress.ua, у вересні у Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув генерал-лейтенант російської армії Валерій Асапов.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 13:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

Українці - сексуально неосвічена нація, - координатори циклу "Біологія сексуальності"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.