В Росії загинули двоє військових через вибух на полігоні

Ще п'ятьох госпіталізували з пораненнями

На полігоні у Забайкальському краї стався вибух, в результаті чого двоє людей загинуло.

"Двоє військовослужбовців загинули, ще п'ятеро отримали поранення в результаті вибуху боєприпасу на полігоні в Забайкальському краї", - пише "Медуза" з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

Зазначається, що загинули і постраждали офіцери і військовослужбовці-контрактники. Постраждалих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

Вибух стався на полігоні Цугол під час планової очистки поля від боєприпасів.

Як повідомляв iPress.ua, у вересні у Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув генерал-лейтенант російської армії Валерій Асапов.